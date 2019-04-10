НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,56% до 347,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347543,15 грн за 10 тройських унцій (+1942,04 грн або на +0,56%);

Срібло - 4041,79 грн за 10 тройських унцій (-6,79 грн);

Платина - 244002,34 грн за 10 тройських унцій (+3405,77 грн);

Паладій - 366003,5 грн за 10 тройських унцій (+5774,75 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.