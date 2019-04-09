НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,14% до 345,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345601,11 грн за 10 тройских унций (+579,26 грн или на +0,17 %);

Серебро - 4048,58 грн за 10 тройских унций (+10,52 грн);

Платина - 240596,57 грн за 10 тройских унций (+4496,58 грн);

Палладий - 360228,75 грн за 10 тройских унций (-5699,46 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.