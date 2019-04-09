НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,17%
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,14% до 345,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 9 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 345601,11 грн за 10 тройских унций (+579,26 грн или на +0,17 %);
Серебро - 4048,58 грн за 10 тройских унций (+10,52 грн);
Платина - 240596,57 грн за 10 тройских унций (+4496,58 грн);
Палладий - 360228,75 грн за 10 тройских унций (-5699,46 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.