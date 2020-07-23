НБУ повысил курс евро до максимума с января 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,23 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 июля установлен на таком уровне: 32,2366 гривен за евро (+0,0468 грн). При этом курс евро на 23 июля составляет 32,1898 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, выше курс был только 14 января 2019 года - 32,4699 гривен за евро.

Наличный рынок

Сегодня, 23 июля 2020 года, курс евро вырос на 26 копеек до 32,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (31,61 - 22 июля), продажи - 32,43 (32,17 - 22 июля) грн за евро

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,18 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 27,8779 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,7798 гривен за 1 доллар.