НБУ поднял официальный курс евро выше 32 гривен впервые за 1,5 года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала еще на 50 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,18 гривен за евро. Это на 51 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июля установлен на таком уровне: 32,1898 гривен за евро (+0,5179 грн). При этом курс евро на 22 июля составляет 31,6719 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, курс евро поднялся выше 32 гривен впервые за 1,5 года, а выше курс был только 14 января 2019 года - 32,4699 гривен за евро.

Наличный рынок

Сегодня, 22 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 44 копейки до 32,17 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,61 (31,16 - 21 июля), продажи - 32,17 (31,73 - 21 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,7798 гривен за 1 доллар (+0,1151 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,6647 гривен за 1 доллар.