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НБУ повысил курс доллара после двухдневного снижения

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 06:15
НБУ повысил курс доллара после двухдневного снижения Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на уровне 27,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2747 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 27,2508 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил курс доллара после двухдневного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил курс доллара после двухдневного снижения

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,30 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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