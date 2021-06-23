НБУ повысил курс доллара на 23 июня еще на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Напомним, межбанк открылся небольшим снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.