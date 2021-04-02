НБУ повысил курс доллара на 2 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс доллара растет после падения в течение двух дней подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8324 гривен за 1 доллар (+0,0098 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,8226 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,64 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.