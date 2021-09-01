НБУ повысил курс доллара на 1 сентября

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на уровне 26,89 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8928 гривен за 1 доллар (+0,0327 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 26,8601 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)