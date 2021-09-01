НБУ підвищив курс долара на 1 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на рівні 26,89 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8928 гривень за 1 долар (+0,0327 грн). При цьому курс долара на 31 Серпня становить 26,8601 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)