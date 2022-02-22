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НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 06:15
НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля 2022 года установлен на уровне 28,48 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,4846 гривен за 1 доллар (+0,1418 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет: 28,3428 гривен за 1 доллар.

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,32 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.

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