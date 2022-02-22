НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля 2022 года установлен на уровне 28,48 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 28,4846 гривен за 1 доллар (+0,1418 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет: 28,3428 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)