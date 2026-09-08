НБУ повідомив про скорочення міжнародних резервів України і назвав причини

Міжнародні резерви України у серпні 2026 року, за попередніми даними, зменшилися на 2,5 млрд доларів, або 5%, - до 48,7 млрд доларів. У регуляторі пояснили, що така динаміка була зумовлена скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги при збереженні валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого.

Чисті міжнародні резерви за місяць також скоротилися - на 2,5 млрд доларів, або 6,9%, до 33,8 млрд доларів.

Водночас змінилася структура міжнародних резервів. Станом на 1 вересня частка доларових активів зросла до 69,1% проти 64,7% місяцем раніше, тоді як частка активів у євро зменшилася з 27% до 21,4%. Частка золота збільшилася до 8,3% проти 7% на початок серпня.

Міжнародна допомога та виплати

У серпні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 927,3 млн доларів. З них 894 млн було отримано через рахунки Світового банку, ще 33,3 млн доларів - від інших інвесторів.

Крім того, Україна отримала 1,63 млрд доларів від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Однак через цільовий характер цього фінансування кошти безпосередньо до міжнародних резервів не потрапили.

Водночас уряд у серпні спрямував 721,8 млн доларів на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. Ще 258,2 млн доларів Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Переоцінка фінансових інструментів за місяць, навпаки, збільшила вартість резервів на 752 млн доларів.

Валютні інтервенції НБУ у серпні зросли порівняно з липнем на 0,5%, або 24,7 млн доларів, - до 4,82 млрд доларів. За оцінкою регулятора, нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту.