НБУ сообщил о сокращении международных резервов Украины и назвал причины

Международные резервы Украины в августе 2026 года, по предварительным данным, уменьшились на 2,5 млрд долларов, или 5% - до 48,7 млрд долларов. В регуляторе объяснили, что такая динамика была обусловлена сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении валютных интервенций на уровне, близком к июльскому.

Чистые международные резервы за месяц также сократились – на 2,5 млрд долларов, или 6,9%, до 33,8 млрд долларов.

В то же время, изменилась структура международных резервов. По состоянию на 1 сентября доля долларовых активов выросла до 69,1% против 64,7% месяцем ранее, тогда как доля активов в евро снизилась с 27% до 21,4%. Доля золота увеличилась до 8,3% по сравнению с 7% к началу августа.

Международная помощь и выплаты

В августе на валютные счета правительства в НБУ поступило 927,3 млн долларов. Из них 894 млн было получено через счета Всемирного банка, еще 33,3 млн долларов – от других инвесторов.

Кроме того, Украина получила 1,63 млрд долларов от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Однако из-за целевого характера этого финансирования средства непосредственно в международные резервы не попали.

В то же время правительство в августе направило 721,8 млн долларов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте. Еще 258,2 млн долларов Украина оплатила Международному валютному фонду.

Переоценка финансовых инструментов за месяц, напротив, увеличила стоимость резервов на 752 млн долларов.

Валютные интервенции НБУ в августе выросли по сравнению с июлем на 0,5%, или 24,7 млн долларов, – до 4,82 млрд долларов. По оценке регулятора нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта.