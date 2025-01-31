У НБУ повідомили, чого очікувати на валютному ринку України у 2025 році

Як зазначили в НБУ, в IV кварталі 2024 року попит на іноземну валюту відчутно зріс. Серед ключових чинників були рекордно високі видатки бюджету. Їх зростання значною мірою фінансувалося за рахунок надходження міжнародної фінансової допомоги.

Крім того, активізувалися закупівлі з боку імпортерів окремих споживчих товарів і зросли обсяги операцій бізнесу, дозволених у межах лібералізації валютних обмежень.

"У таких умовах, реагуючи насамперед на збільшення структурного дефіциту валюти з боку приватного сектору наприкінці року НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 11,4 млрд доларів у IV кварталі (порівняно з 9,2 млрд доларів ІІІ кварталі). Це дало змогу заспокоїти очікування учасників ринку, насамперед домогосподарств, та сприяло стабілізації попиту на готівковому сегменті", - пояснили в НБУ.

У результаті різниця між готівковим та офіційним курсами в IV кварталі була незначною - близько 1%, повідомили в НБУ.

Очікування на 2025 рік

Очікується, що у 2025 році Україна отримає 38,4 млрд доларів зовнішнього фінансування. "Ураховуючи очікувані обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році, висока спроможність НБУ компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні курсові коливання зберігатиметься й надалі", - заявили в НБУ.

Стійкість валютного ринку залишатиметься важливим елементом збереження керованості очікувань економічних агентів та повернення інфляції до цілі 5%, додали в НБУ.

Структурний дефіцит

За оцінкою НБУ, у 2025 році структурний дефіцит валюти приватного сектору залишатиметься значним, проте надалі поступово зменшуватиметься. Так, на тлі нормалізації функціонування економіки та продовження валютної лібералізації зростуть залучення інвестиційного та боргового капіталу приватного сектору. Також збільшаться обсяги експортної виручки завдяки поступовому підвищенню світових цін на зернові та певному нарощуванню врожаїв с/г культур.

Валютні інтервенції

Нагадаємо, Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,3 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,8 млрд доларів, що на 6,2 млрд доларів більше, ніж 2023 року.

Однак за 2024 рік Україна отримала 42 млрд доларів міжнародної допомоги, що компенсувало витрати НБУ.

Курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень.