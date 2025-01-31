В НБУ сообщили, чего ожидать на валютном рынке Украины в 2025 году

Как отметили в НБУ, в IV квартале 2024 года спрос на иностранную валюту ощутимо вырос. Среди ключевых факторов были рекордно высокие расходы бюджета. Их рост в значительной степени финансировался за счет поступления международной финансовой помощи.

Кроме того, активизировались закупки со стороны импортеров отдельных потребительских товаров и выросли объемы операций бизнеса, разрешенных в рамках либерализации валютных ограничений.

"В таких условиях, реагируя прежде всего на увеличение структурного дефицита валюты со стороны частного сектора в конце года НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 11,4 млрд долларов в IV квартале (по сравнению с 9,2 млрд долларов III квартале). Это позволило успокоить ожидания участников рынка, прежде всего домохозяйств, и способствовало стабилизации спроса на наличном сегменте", - пояснили в НБУ.

В результате разница между наличным и официальным курсами в IV квартале была незначительной - около 1%, сообщили в НБУ.

Ожидания на 2025 год

Ожидается, что в 2025 году Украина получит 38,4 млрд долларов внешнего финансирования. "Учитывая ожидаемые объемы международной финансовой помощи в 2025 году, высокая способность НБУ компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания будет сохраняться и в дальнейшем", - заявили в НБУ.

Устойчивость валютного рынка будет оставаться важным элементом сохранения управляемости ожиданий экономических агентов и возвращения инфляции к цели 5%, добавили в НБУ.

Структурный дефицит

По оценке НБУ, в 2025 году структурный дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, однако в дальнейшем постепенно будет уменьшаться. Так, на фоне нормализации функционирования экономики и продолжения валютной либерализации вырастут привлечения инвестиционного и долгового капитала частного сектора. Также увеличатся объемы экспортной выручки благодаря постепенному повышению мировых цен на зерновые и определенному наращиванию урожаев с/х культур.

Валютные интервенции

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,3 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,8 млрд долларов, что на 6,2 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

Однако за 2024 год Украина получила 42 млрд долларов международной помощи, что компенсировало расходы НБУ.

Курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен.