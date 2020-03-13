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Курс доллара на аукционе НБУ превысил психологическую отметку

Новости » Экономика     13.03.2020 - 13:30
Курс доллара на аукционе НБУ превысил психологическую отметку
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар стоит дороже 26 гривен

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в пятницу, 13 марта, продал 63,70 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 98,10 млн долларов по курсу от 25,95 до 26,04 грн/доллар.

В результате НБУ продал 63,70 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,031 гривен за доллар.

Напомним, 12 марта на открытии межбанковского валютного рынка НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты на 200 млн долларов. Общий объем заявок составил 86,4 млн долларов, из которых было удовлетворено заявки на 75,9 млн долларов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн за доллар

НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания.

Участники валютного рынка на ближайшую неделю не ожидают смены направления котировок и прогнозируют рост курса доллара до 26,50 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

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Темы: Курс доллара
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