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НБУ за последнюю неделю резко сократил продажу валюты из резервов

Фото: НБУ резко сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 11 по 15 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 588,09 млн долларов и купил 7,40 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 580,69 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 962,20 млн долларов

С начала года НБУ купил на межбанке 1 869,60 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 14 699,56 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12 829,96 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июня 2022 года сократился на 2 345,37 млн долларов (на 9,3%). Резервы упали из-за продажи НБУ валюты на межбанковском валютном рынке (3 956,3 млн долларов за месяц).

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Национальный банк Украины