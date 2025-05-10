НБУ послабив валютні обмеження з 10 травня: кого стосується та чи вплине на курс

Нацбанк помʼякшив валютні обмеження для українців з 10 травня. Також НБУ оголосив про запуск стимулюючої валютної лібералізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
НБУ вирішив пом'якшити низку інших валютних обмежень, зокрема:
Також Нацбанк посилив деякі обмеження для точкового закриття схем виведення капіталу та обходу обмежень:
Валютна лібералізація спрямована на приплив іноземного капіталу в Україну. Як пояснив Нацбанк, її суть полягає у створенні механізму, який заохочуватиме іноземних інвесторів вкладати гроші в українські підприємства в обмін на дозвіл проводити певні валютні операції, що раніше були заборонені.
Також вводить поняття "інвестиційного ліміту", що дорівнюватиме сумі залучених іноземних інвестицій у статутний капітал після 12 травня 2025 року.
У межах ліміту компанія отримує право здійснювати певні валютні операції поза загальними обмеженнями:
Усі операції мають проводитися через один банк (за вибором підприємства).
Як наголошується, зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок України, адже операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, ситуація на валютному ринку у квітні 2025 покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму за рік.
За даними Нацбанку, минулого місяця на міжбанківському валютному ринку було продано 2,244 млрд доларів. Це мінімальний обсяг з березня минулого року (1,788 млрд доларів).
Також нагадаємо, що днями голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість поступового переходу від долара до євро як валюти основної курсової прив'язки.
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