НБУ послабив валютні обмеження з 10 травня: кого стосується та чи вплине на курс

НБУ вирішив пом'якшити низку інших валютних обмежень, зокрема:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

дозволяється оплата судових зборів за кордоном при розгляді питань з імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються валютні операції на умовах "форвард";

спрощується оплата консульських зборів за кордоном.

Також Нацбанк посилив деякі обмеження для точкового закриття схем виведення капіталу та обходу обмежень:

банкам заборонили завершувати валютний нагляд за імпортом у разі повернення нерезидентом коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

щомісячний картковий ліміт 500 тисяч гривень, який ввели у 2024 році на оплату за проживання за кордоном, навчилися обходити, тому ліміт тепер поширюється на інші коди торговця (різні особисті послуги, юридичні послуги, бізнес-послуги, професійні послуги тощо).

НБУ запускає новий механізм

Валютна лібералізація спрямована на приплив іноземного капіталу в Україну. Як пояснив Нацбанк, її суть полягає у створенні механізму, який заохочуватиме іноземних інвесторів вкладати гроші в українські підприємства в обмін на дозвіл проводити певні валютні операції, що раніше були заборонені.

Також вводить поняття "інвестиційного ліміту", що дорівнюватиме сумі залучених іноземних інвестицій у статутний капітал після 12 травня 2025 року.

У межах ліміту компанія отримує право здійснювати певні валютні операції поза загальними обмеженнями:

розраховуватися за імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року;

повертати передоплату нерезиденту за непоставлений товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року;

погашати "старі" зовнішні кредити, одержані до 20 червня 2023 року;

фінансувати власні закордонні представництва понад встановлений ліміт.

Усі операції мають проводитися через один банк (за вибором підприємства).

Як наголошується, зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок України, адже операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.