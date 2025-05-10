НБУ ослабил валютные ограничения с 10 мая: кого касается и повлияет ли на курс

Нацбанк смягчил валютные ограничения для украинцев с 10 мая. Также НБУ объявил о запуске стимулирующей валютной либерализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
НБУ решил смягчить ряд других валютных ограничений, в частности:
Также Нацбанк ужесточил некоторые ограничения для точечного закрытия схем вывода капитала и обхода ограничений:
Валютная либерализация направлена на приток иностранного капитала в Украину. Как пояснил Нацбанк, ее суть заключается в создании механизма, который будет поощрять иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинские предприятия в обмен на разрешение проводить определенные валютные операции, которые ранее были запрещены.
Также вводит понятие "инвестиционного лимита", который будет равен сумме привлеченных иностранных инвестиций в уставный капитал после 12 мая 2025 года.
В рамках лимита компания получает право осуществлять определенные валютные операции вне общих ограничений:
Все операции должны проводиться через один банк (по выбору предприятия).
Как отмечается, изменения не окажут негативного влияния на валютный рынок Украины, ведь операции будут осуществляться в пределах объема привлеченных из-за рубежа средств в валюте.
Как ранее сообщало РБК-Украина, ситуация на валютном рынке в апреле 2025 года улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума за год.
По данным Нацбанка, в прошлом месяце на межбанковском валютном рынке было продано 2,244 млрд долларов. Это минимальный объем с марта прошлого года (1,788 млрд долларов).
Также напомним, что на днях глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность постепенного перехода от доллара к евро в качестве валюты основной курсовой привязки.
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