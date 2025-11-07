НБУ послабив долар: яким буде курс з початку наступного тижня

Офіційний курс долара на 10 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9782 гривні за 1 долар (-0,11 грн).

З початку року курс року курс долара знизився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. При цьому з 1 листопада курс долара практично не змінився. На початку місяця його вартість також становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 10 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 10 листопада становить 48,5058 гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала. Порівняно з 7 листопада її вартість знизилася на 2 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 7 листопада курс підвищився на 2 і копійки до 42,01-42,04 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 6 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 6 листопада знизився на 4 копійки до 42,21 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 5 копійок. На готівковому ринку його курс становить 48,84 гривні.