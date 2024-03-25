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НБУ посилить прозорість готівкових переказів: що зміниться для бізнесу та населення

Фото: Правила переказів готівкою в Україні змінять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

З метою підвищення прозорості платіжних операцій регулятор планує виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Як зазначили в НБУ, готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN)  у безготівковій формі.

"Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб - готівкою чи безготівково", - пояснили в НБУ.

Також передбачається:

  • оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;
  • зменшити терміни проведення НБУ відповідних досліджень.

 

Нагадаємо, згідно з Меморандумом з МВФ, в Україні буде створено законодавчий механізм для обмеження платежів із картки на картку за певних умов.

Планується підготувати до кінця липня 2024 року концептуальну записку про нормативні вимоги до індивідуальних (p2p) та інших подібних електронних платежів з метою виявлення та обмеження аномальної поведінки. Запровадять регулювання до кінця жовтня 2024 року.

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