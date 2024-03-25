НБУ усилит прозрачность наличных переводов: что изменится для бизнеса и населения

С целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует исключить возможность получения наличных субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами путем перевода средств без открытия счета.

Как отметили в НБУ, наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФОП/юридических лиц, должны быть обязательно зачислены поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.

"То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФОПов и других юридических лиц - наличными или безналичными", - пояснили в НБУ.

Также предполагается: