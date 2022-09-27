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НБУ поповнив каси банків готівковими євро та доларами

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 09:48
НБУ поповнив каси банків готівковими євро та доларами Фото: готівкові долари надійдуть до кас банків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 26 вересня вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. Незабаром до кас банків надійде додатковий обсяг готівкової іноземної валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, до обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.

Результати операцій:

  • з обміну доларів США: участь взяв один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума;
  • з обміну євро: участь взяв також один із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

Як зазначили в прес-службі, такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

"Заходи з підкріплення кас банків готівковою валютою вже мали ефект. Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків - учасників таких операцій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

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Національний банк України
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