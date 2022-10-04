ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ пополнил кассы банков наличными долларами и евро

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 10:55
НБУ пополнил кассы банков наличными долларами и евро Фото: НБУ продал банкам доллары и евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 3 октября в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. Спрос на валюту несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.

  • по обмену долларов США: участие приняло 8 банков. Сумма по итогам проведенного обмена составила 95 млн. долларов;
  • по обмену евро: участие принял один банк, совершивший обмен на сумму 1 млн евро.

"На этот раз объем всех заявок банков как на наличные евро, так и на наличные доллары США был ниже предложенного Национальным банком объема к обмену. Вскоре наличная валюта будет развезена по банковским отделениям", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, НБУ будет проводить соответствующие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты. При этом запас безналичной валютной ликвидности банковской системе является высоким и по состоянию на 1 октября составляет 7,1 млрд долларов, тогда как в начале войны он был меньше (5,9 млрд долларов).

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за границы резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии