НБУ пополнил кассы банков наличными долларами и евро

Национальный банк Украины 3 октября в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. Спрос на валюту несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, в обмен НБУ предложил 100 млн долларов и 100 млн евро.

по обмену долларов США: участие приняло 8 банков. Сумма по итогам проведенного обмена составила 95 млн. долларов;

по обмену евро: участие принял один банк, совершивший обмен на сумму 1 млн евро.

"На этот раз объем всех заявок банков как на наличные евро, так и на наличные доллары США был ниже предложенного Национальным банком объема к обмену. Вскоре наличная валюта будет развезена по банковским отделениям", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, НБУ будет проводить соответствующие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты. При этом запас безналичной валютной ликвидности банковской системе является высоким и по состоянию на 1 октября составляет 7,1 млрд долларов, тогда как в начале войны он был меньше (5,9 млрд долларов).