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НБУ попередив українців про небезпечну шахрайську кампанію

Україна, Четвер 12 червня 2025 15:05
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НБУ попередив українців про небезпечну шахрайську кампанію Фото: шахраї надсилають листи нібито від НБУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. Ці вкладення не можна відкривати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За даними пресслужби, повідомлення імітують офіційні листи від НБУ - в темі листа та назві доданого файла.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: nbu@gov.nbu.ua, схожий на офіційний домен

"Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями", - радять в НБУ.

У центробанку нагадують, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua

НБУ попередив українців про небезпечну шахрайську кампанію

Дії шахраїв в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, средня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла у 2024 році на 40% до 4 247 гривень.

За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.

У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.

Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

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