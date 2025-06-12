НБУ предупредил украинцев об опасной мошеннической кампании

Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями. Эти вложения нельзя открывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В центробанке напоминают, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua

"Не загружайте файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходите по приложенным ссылкам", - советуют в НБУ.

Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail: nbu@gov.nbu.ua, похожий на официальный домен

По данным пресс-службы, сообщения имитируют официальные письма от НБУ - в теме письма и названии прилагаемого файла.

Действия мошенников в Украине

Напомним, по данным НБУ, средняя сумма мошеннической операции с картами в Украине выросла в 2024 году на 40% до 4 247 гривен.

По данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт за 2024 год выросла на 37% до 1,1 млрд гривен.

В 2024 году, как и раньше, подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций.

В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией(в 2023 году этот показатель был 80%).

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