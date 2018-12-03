Курс доллара на межбанке снизился до 28,19 грн/доллар

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:40 3 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,19 грн/доллар, курс в покупке снизился до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,01 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 31,9983 - 32,0182 грн/евро, российский рубль 0,4240 - 0,4245 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,190

EUR/UAH 31,9983 32,0182

RUB/UAH 0,4240 0,4245

Напомним, 30 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 31,9363 - 31,9675 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,22 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2822,2764 гривен за 100 долларов (-16,8168 гривен).