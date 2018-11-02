НБУ знизив довідковий курс долара до 28,13 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,13 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1389 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 1 листопада (28,1778 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,18 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,23 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 5 копійок до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,32 гривень за євро.