ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

НБУ знизив довідковий курс долара до 28,10 грн/долар

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 12:31
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара знизився на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 31 жовтня склало 28,10 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1084 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 30 жовтня (28,1778 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро.

Готівковий курс євро знизився ще на 10 копійок Курс долара на міжбанку впав до 28,10 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютКурс долараНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся