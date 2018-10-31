НБУ знизив довідковий курс долара до 28,10 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Курс долара знизився на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 31 жовтня склало 28,10 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1084 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 30 жовтня (28,1778 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 31 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,10 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 14 копійок до 31,89 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро.