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НБУ знизив довідковий курс долара до 28,01 грн/долар

Новини » Фінанси    05.11.2018 - 12:20
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 12 копійок

Довідкове значення курсу долара на 5 листопада становило 28,01 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0163 гривень за долар, що на 12 копійок нижче, ніж встановлений 2 листопада (28,1389 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 листопада 2018 року впав у порівнянні із закриттям попередньої сесії на 7 копійок до 28,04 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 4 копійки до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 32,28 гривень за євро.

Долар і євро подешевшали на готівковому ринку Курс долара на міжбанку впав до 28,04 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Україникурсы валютКурс долара
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