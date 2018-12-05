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Курс доллара на межбанке упал ниже 28 грн/доллар

Новости » Финансы    05.12.2018 - 10:41
Курс доллара на межбанке упал ниже 28 грн/доллар
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает снижаться

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 27,99 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 31,70 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,9700 - 27,9900 грн/доллар, евро 31,6872 - 31,7098 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9700    27,9900

EUR/UAH     31,6872    31,7098

RUB/UAH     0,4187       0,4193

Курс доллара на межбанке упал ниже 28 грн/доллар

Напомним, 4 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,0300 - 28,0700 грн/доллар, евро 31,9289-31,9717 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 декабря установлен на таком уровне: 2812,5926 гривен за 100 долларов (-4,6812 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 28,07 грн/доллар НБУ на 5 декабря установил курс гривны на уровне 28,12 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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