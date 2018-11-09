НБУ знизив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар

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Курс долара знизився на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 9 листопада склало 27,89 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8947 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 8 листопада (27,9309 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок 31,67 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,08 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,22 гривень за євро.