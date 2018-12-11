Курс доллара на межбанке снизился до 27,74 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле, чем до введения военного положения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 27,74 грн/доллар, курс в покупке - 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7100 - 27,7400 грн/доллар, евро 31,5395 - 31,5708 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,710 27,7400

EUR/UAH 31,5395 31,5708

RUB/UAH 0,4163 0,4170

Напомним, 11 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,72 - 27,74 грн/доллар, евро 31,6174 - 31,6374 грн/евро, российский рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).