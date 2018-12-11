НБУ знизив довідковий курс долара до 27,71 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав ще на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 11 грудня склало 27,71 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7124 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 10 грудня (27,7828 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 11 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,74 грн/долар, курс купівлі - 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 31,57 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,96 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 31,92 гривень за євро.