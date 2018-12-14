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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    14.12.2018 - 10:59
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 27,83 грн/доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7900 - 27,8300 грн/доллар, евро 31,4860 - 31,5286 грн/евро, российский рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7900    27,8300

EUR/UAH     31,4860    31,5286

RUB/UAH     0,4178       0,4186

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 13 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7400 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,4654 - 31,5108 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,86 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 2786,7006 гривен за 100 долларов (+5,8871 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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