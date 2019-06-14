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НБУ понизил официальный курс евро

Новости » Финансы    14.06.2019 - 17:42
НБУ понизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 6 копеек до 29,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 июня установлен на таком уровне 2976,4321 гривны за 100 евро (-5,7921 грн).

При этом курс евро на 14 июня составляет 2982,2242 гривны за 100 евро.

НБУ понизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 6 копеек до 30,01 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,05 - 29,80 (29,09 - 29,80 - 13 июня), продажи 29,80 - 30,50 (29,80 - 30,50 - 13 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,58 - 13 июня), продажи - 30,01 (30,07 - 13 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,74 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,69 грн/евро.

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