НБУ знизив курс золота до 349,1 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, платина подешевшала

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,48% до 349,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349136,87 грн за 10 тройських унцій (+1650,26 грн або на 0,48%);

Срібло - 4178,08 грн за 10 тройських унцій (+26,52 грн) ;

Платина - 234335,26 грн за 10 тройських унцій (-115,58 грн);

Паладій - 318775,3 грн за 10 тройських унцій (-3136,14 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.