НБУ понизил курс золота до 347,5 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело, серебро подрожало
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понисил курс золота на 0,09% до 347,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 25 октября установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 347486,61 грн за 10 тройских унций (-327,4 грн или на 0,09%);
Серебро - 4151,56 грн за 10 тройских унций (+33,3 грн)
Платина - 234450,84 грн за 10 тройских унций (+810,8 грн);
Палладий - 321911,44 грн за 10 тройских унций (+10860,55 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.