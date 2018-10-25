НБУ понизил курс золота до 347,5 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело, серебро подрожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понисил курс золота на 0,09% до 347,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347486,61 грн за 10 тройских унций (-327,4 грн или на 0,09%);

Серебро - 4151,56 грн за 10 тройских унций (+33,3 грн)

Платина - 234450,84 грн за 10 тройских унций (+810,8 грн);

Палладий - 321911,44 грн за 10 тройских унций (+10860,55 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.