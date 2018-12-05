НБУ знизив курс золота до 348,5 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на піввідсотка

Національний банк України (НБУ) на 5 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,50% до 348,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 348550,54 грн за 10 тройських унцій (+1730,05 грн або на 0,50%);

Срібло - 4045,91 грн за 10 тройських унцій (+35,52 грн);

Платина - 226132,45 грн за 10 тройських унцій (-658,09 грн);

Паладій - 341167,48 грн за 10 тройських унцій (+1685,99 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.