НБУ знизив курс золота до 347,5 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало, срібло подрожало

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем понисил курс золота на 0,09% до 347,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347486,61 грн за 10 тройських унцій (-327,4 грн або на 0,09%);

Срібло - 4151,56 грн за 10 тройських унцій (+33,3 грн)

Платина - 234450,84 грн за 10 тройських унцій (+810,8 грн);

Паладій - 321911,44 грн за 10 тройських унцій (+10860,55 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.