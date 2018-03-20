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НБУ знизив курс золота до 346,95 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    20.03.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,3% (publicdomainpictures.net)
Фото: золото подешевшало на 0,3% (publicdomainpictures.net)

Ціна золота впала на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,3% до 346,95 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 346946,64 грн за 10 тройських унцій (-938,15 грн або -0,3%);

Срібло – 4305,11 грн за 10 тройських унцій (-36,70 грн);

Платина – 251142,42 грн за 10 тройських унцій (-1591,58 грн);

Паладій – 260923,75 грн за 10 тройських унцій (+810,66 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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Теги: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов
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