НБУ понизил курс золота до 346,1 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, серебро подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,82% до 346,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346145,43 грн за 10 тройских унций (+2808,65 грн или на 0,82%);

Серебро - 4090,62 грн за 10 тройских унций (-16,75 грн)

Платина - 233346,97 грн за 10 тройских унций (-1600,13 грн);

Палладий - 302956,51 грн за 10 тройских унций (+160,72 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.