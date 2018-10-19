НБУ повысил курс золота до 343,3 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало, серебро подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,25% до 343,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 октября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343336,78 грн за 10 тройских унций (+866,28 грн или на 0,25%);

Серебро - 4107,37 грн за 10 тройских унций (-11,77 грн)

Платина - 234947,1 грн за 10 тройских унций (-113,15 грн);

Палладий - 302795,79 грн за 10 тройских унций (+176,66 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.