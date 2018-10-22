НБУ знизив курс золота до 346,1 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало, срібло подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,82% до 346,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346145,43 грн за 10 тройських унцій (+2808,65 грн або на 0,82%);

Срібло - 4090,62 грн за 10 тройських унцій (-16,75 грн)

Платина - 233346,97 грн за 10 тройських унцій (-1600,13 грн);

Паладій - 302956,51 грн за 10 тройських унцій (+160,72 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.