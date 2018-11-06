НБУ знизив курс золота до 345 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало, срібло подоррожало

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,73% до 345 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345036,59 грн за 10 тройських унцій (-2544,44 грн або на 0,73%);

Срібло - 4151,87 грн за 10 тройських унцій (+86,68 грн);

Платина - 242612,61 грн за 10 тройських унцій (+2920,96 грн);

Паладій - 306929,1 грн за 10 тройських унцій (+5161,49 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.