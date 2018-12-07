НБУ знизив курс золота до 344,7 тис. гривень за 10 унцій

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,32% до 344,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 7 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 344716,93 грн за 10 тройських унцій (-1104,14 грн або на 0,32%);

Срібло - 4036,96 грн за 10 тройських унцій (-32,1 грн);

Платина - 221363,78 грн за 10 тройських унцій (-3560,49 грн);

Паладій - 349888,59 грн за 10 тройських унцій (+2151,19 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.