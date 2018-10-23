НБУ знизив курс золота до 343,4 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало, платина подорожчала

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,79% до 343,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 жовтня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 343395,27 грн за 10 тройських унцій (-2750,16 грн або на 0,79%);

Срібло - 4102,55 грн за 10 тройських унцій (+11,93 грн)

Платина - 234471,38 грн за 10 тройських унцій (+1124,41 грн);

Паладій - 304953,2 грн за 10 тройських унцій (+1996,69 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.