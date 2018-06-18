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НБУ знизив курс золота до 342,13 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    18.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,03%
Фото: золото подешевшало на 0,03%

Золото подешевшало на 0,03%

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,03% до 342,13 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 342 128,37 грн за 10 тройських унцій (-117,09 грн або -0,03%);

Срібло – 4 506,54 грн за 10 тройських унцій (+74,10 грн);

Платина – 239 208,29 грн за 10 тройських унцій (+3231,19 грн);

Паладій – 265 786,98 грн за 10 тройських унцій (+181,64 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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