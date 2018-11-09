НБУ понизил курс золота до 341,7 тыс. гривен за 10 унций

Золото незначительно подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,83% до 341,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 341669,63 грн за 10 тройских унций (-2871,75 грн или на 0,83%);

Серебро - 4096,85 грн за 10 тройских унций (-4 грн);

Платина - 243800,39 грн за 10 тройских унций (-19,02 грн);

Палладий - 316549,53 грн за 10 тройских унций (+1592,87 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.