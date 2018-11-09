НБУ знизив курс золота до 341,7 тис. гривень за 10 унцій

Золото незначно подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,83% до 341,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 341669,63 грн за 10 тройських унцій (-2871,75 грн або на 0,83%);

Срібло - 4096,85 грн за 10 тройських унцій (-4 грн);

Платина - 243800,39 грн за 10 тройських унцій (-19,02 грн);

Паладій - 316549,53 грн за 10 тройських унцій (+1592,87 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.