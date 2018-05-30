НБУ понизил курс золота до 339,82 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,3% до 339,82 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 339 821,29 грн за 10 тройских унций (-1154,98 грн или -0,3%);

Серебро – 4 350,69 грн за 10 тройских унций (+33,41 грн);

Платина – 236 978,40 грн за 10 тройских унций (-720,46 грн);

Палладий – 255 247,66 грн за 10 тройских унций (-1074,62 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.